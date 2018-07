Une petite brasse dans votre jardin? Nos conseils pour l'achat de votre future piscine

Il y a de plus en plus de piscines dans nos jardins. L'année passée, les piscinistes ont vu la demande grimper de 10 %. Selon Kurt Dekeyzer de la BSPA, association de fabricants et fournisseurs de matériel de piscine, plusieurs facteurs expliquent cet engouement : " Les gens en ont marre des embouteillages vers la côte et ils préfèrent investir dans une piscine. De nombreux vacanciers ont aussi profité d'offres de dernière minute. Qui plus est, l'argent ne rapporte plus rien sur les comptes d'épargne... ".

...