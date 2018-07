L'entrée en Bourse partielle de Belfius, une opération "plutôt positive"

L'entrée partielle en Bourse de Belfius (ex-Dexia), l'un des volets de l'accord sur le budget fédéral 2019 conclu dans la nuit de lundi à mardi, constitue une opération "plutôt positive", selon l'économiste et professeur à la Solvay Brussels School Éric De Keuleneer, interrogé mercredi par l'agence Belga. "En Belgique, on a quelques bons exemples de sociétés publiques entrées en Bourse, comme Proximus ou La Poste, et qui ont par la suite été correctement gérées et ont produit de bons dividendes."