L'inflation progresse à 2,08% en juin

L'indice des prix à la consommation de juin s'établit à 107,02 points, soit une augmentation de 0,11 point (0,10%). L'indice santé a également augmenté de 0,02 point pour atteindre 107,01 points. L'inflation des services s'est établie à 1,31% en juin et atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2010, lorsqu'elle s'élevait à 1,30%, ajoute Statbel.

Lors du mois de juin, les principales hausses de prix concernaient les carburants, le gaz naturel et l'électricité. Ces hausses ont été en partie compensées par les diminutions des prix des chambres d'hôtel, des fruits, des légumes, des fleurs et plantes et des villages de vacances. En mars dernier, l'inflation avait atteint un plus bas (1,39%) depuis février 2016.