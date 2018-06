Les niveaux de prix ont varié du simple au triple dans l'UE

Après le Danemark, les pays affichant des niveaux de prix supérieurs à la moyenne européenne étaient Luxembourg (127%), l'Irlande ainsi que la Suède (125% chacune), la Finlande (122%) et le Royaume-Uni (117%). À l'autre extrémité de l'échelle, le niveau de prix le plus bas a été relevé en Bulgarie (48% de la moyenne européenne).

111% en Belgique

En Belgique, les niveaux de prix des services et biens de consommation atteignait 111% de la moyenne européenne juste derrière les Pays-Bas et devant la France. Les prix en Belgique dépassent la moyenne européenne dans toutes les catégories de produits étudiés: 112% de la moyenne européenne pour les produits alimentaires et boissons, 104% pour les boissons alcoolisées et le tabac, 113% pour les articles d'habillement, 105% pour les voitures, 106% pour l'électronique grand public et 119% pour la restauration et l'hôtellerie.

Le Danemark est le pays de l'UE où les niveaux de prix sont les plus élevés à l'exception des vêtements (Suède, 134% de la moyenne européenne) et boissons alcoolisées et tabac (Irlande, 174%).