Les nouvelles menaces américaines pèsent sur les marchés

Telenet (44,04) se distinguait toutefois par un bond de 4 pc, Proximus (20,82) et Orange Belgium (15,16) étant négatives de 0,3 et 0,8 pc. AB InBev (88,88) était également en hausse de 0,4 pc, Engie (13,45) reculant d'autant. KBC (65,96) et ING (12,37) valaient 0,2 et 1,5 pc de moins que mardi, Ageas (42,32) reperdant 1,3 pc. Solvay (106,55) et UCB (68,04) reculaient de 1,4 et 0,5 pc, Umicore (49,44) et Nyrstar (4,51) de 1,1 et 3 pc. Bekaert (27,04) et Aperam (37,01) abandonnaient 1,5 et 2,3 pc, Galapagos (83,48) et bpost (12,51) cédant 0,3 et 2,1 pc contrairement à Ontex (26,20) qui gagnait 1,6 pc.

Hors indice, Econocom (2,60) plongeait de 6 pc en compagnie de Balta (4,91) et Van de Velde (29,55) qui repartaient de 3,8 et 4,5 pc à la baisse. Melexis (77,45) cédait 1,4 pc, Greenyard (12,92) reperdant 1,8 pc. ThromboGenics (8,44) poursuivait son ascension avec un gain de 4,7 pc alors que Celyad (25,74) et MDXHealth (3,70) perdaient 1,9 et 1,3 pc. Biocartis (12,02) reculait de 1,6 pc, ce que gagnait Acacia Pharma (3,27), Asit Biotech (3,56) étant suspendue dans l'attente du résultat d'un placement obligataire.

L'euro s'inscrivait à 1,1713 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1714 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 2,65 dollars à 1.251,35 dollars et le lingot se négociait autour de 34.380 euros, en baisse de 40 euros.