Les tensions commerciales pèsent sur les marchés

AB InBev (85,89) reculait de 0,7 pc alors que la grande distribution voyait Colruyt (51,32) et Ahold Delhaize (21,91) s'apprécier de 0,2 pc chacune. KBC (64,08) et Ageas (45,34) valaient 1,4 et 1,2 pc de moins que la veille, ING (12,89) perdant 0,9 pc. Solvay (114,90) et UCB (74,16) étaient négatives de 1,5 et 0,2 pc, Umicore (50,92) cédant 0,3 pc alors que Nyrstar (4,67) regagnait 1,6 pc supplémentaire.

Bekaert (23,48) et Aperam (40,12) reculaient de 1,2 pc, Ontex (25,84) et Galapagos (93,42) de 0,6 et 0,8 pc ; arGEN-X (79,70) remontant par contre de 0,7 pc tout comme Bpost (13,27). Hors indice, ThromboGenics (7,38) repartait de 3,6 pc à la hausse, Biocartis (12,74) gagnant 1,2 pc alors que IBA (22,20) et Celyad (25,54) perdaient 1,4 et 1,8 pc.

Deceuninck (2,37) chutait de 2,2 pc après avoir déjà perdu 4,1 pc la veille, Balta (5,30) et Hamon (0,46) reperdant 2,2 et 2,1 pc. Econocom (3,00), Euronav (7,27) et D'Ieteren (37,02) perdaient enfin 1,2 pc chacune, Barco (119,60) et Option (0,06) abandonnant 1,6 et 1,3 pc. L'euro s'inscrivait à 1,1636 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1682 mercredi vers 16H30. L'once d'or cédait 0,40 dollar à 1.218,15 dollars et le lingot se négociait autour de 33.705 euros, en progrès de 125 euros.