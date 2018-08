Non, Apple n'est pas la première société à atteindre les 1.000 milliards de dollars en Bourse

C'est sans doute le record boursier de l'année. L'action Apple a atteint ce jeudi 207 dollars, ce qui a permis à Apple de devenir la première société cotée américaine à dépasser la valeur symbolique de 1000 milliards de dollars.

Cet exploit a eu lieu ce jeudi 2 août à 17h et 49 minutes, heure européenne. Apple est donc aujourd'hui l'entreprise cotée qui a la plus grande valeur boursière au monde et est à la seule à avoir franchi le cap d'une valorisation de 1000 milliards de dollars.

Alors, juste pour vous donner une idée sur ce que signifient ces 1000 milliards de dollars, comme l'indiquent Les Echos, cela veut dire qu'Apple vaut aujourd'hui autant que les 10 plus grosses entreprises cotées à la Bourse de Paris.

En clair, Apple vaut autant BNP Paribas, LVMH, Sanofi, Airbus, Kering, AXA, Vinci, Air Liquide et L'Oréal. Et quand on dit qu'Apple vaut aujourd'hui 1000 milliards de dollars, cela veut aussi dire qu'une seule entreprise pèse plus lourd que le PIB - c'est-à-dire la richesse nationale - de pays comme la Suisse, la Suède, le Mexique, l'Argentine, la Belgique ou les Pays-Bas !

Quant à l'investisseur en actions Apple, il se frotte les mains. En fait, cette action, depuis qu'elle est cotée en Bourse, - c'est-à-dire depuis 1980-, a progressé de 35.460% !

Et si on prend une période de temps plus courte, depuis l'année 2000, l'action Apple a été multipliée par 48. Voilà pour le record.

Maintenant, si on veut être parfaitement exact, Apple n'est pas la première firme cotée en Bourse à valoir 1000 milliards de dollars.

C'était le cas en 2007 d'une entreprise chinoise, Petrochina, qui était cotée à la Bourse de Shanghai. Mais cette valeur de 1000 milliards de dollars n'a été atteinte qu'un seul jour, ensuite, c'était la dégringolade. L'action Petrochina a souffert de la chute du prix du pétrole et de l'éclatement de la crise financière de 2007-20008.

Résultat, de 1000 milliards de dollars, Petrochina ne valait plus que 260 milliards de dollars fin 2008. C'est, selon l'agence d'information Bloomberg, la plus grande destruction de valeur de l'histoire boursière mondiale.

Mais revenons au record d'Apple. La firme à la pomme a brûlé la politesse à Amazon qui pèse aujourd'hui 872 milliards de dollars et qui, au rythme de sa progression, sera la prochaine société cotée américaine à franchir ce seuil de 1000 milliards de dollars.

Les esprits chagrins diront que cela leur fait penser à la bulle Internet des années 2000. Mais ce raisonnement est faux : Apple et Amazon gagnent beaucoup d'argent contrairement aux sociétés dot.com du début des années 2000. Et leurs services sont bien tangibles: la preuve, c'est que malgré ce record enregistré ce jeudi 2 août, les gestionnaires de fonds continuent encore de miser sur l'action Apple. La pomme reste donc toujours très verte!