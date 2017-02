Faire une épargne-pension, ça rapporte quoi ?

Épargner pour sa pension

Si vous faites une épargne-pension (maximum 940 euros par an), vous avez le choix entre un fonds d'épargne-pension et une assurance épargne-pension. Les fonds d'épargne-pension contiennent jusqu'à 70% d'actions et ne sont pas appropriés aux personnes qui désirent ne prendre aucun risque. Avec les assurances épargne-pension, vous ne prenez aucun risque, parce que vous êtes certains de votre capital et en général aussi d'un rendement garanti.

Qu'est-ce que le 'nouveau' rendement ?

La plupart des gens ont une assurance épargne-pension classique, avec un rendement garanti et un bonus - la participation bénéficiaire - si le fonds sous-jacent obtient de bonnes performances. Chez la plupart des assureurs, sur votre 'nouveau' versement, vous recevez un rendement garanti de 0,75 à 1,25%. Souvent, ce rendement garanti s'applique à l'ensemble de la durée de votre contrat, mais ce n'est pas toujours le cas. Car celui-ci ne vaut parfois que pour une période déterminée (8 ans). Pour les anciens versements, les anciens taux restent bien sûr d'application.

A quoi pouvez-vous vous attendre pour 2017 ?

Il y a dix ans, les assurances épargne-pension avaient encore aisément un rendement entre 3 et 5% (participation bénéficiaire incluse). Mais depuis 2010, ce rendement est passé sous les 3% et il se situe en général entre 2 et 2,5% ces dernières années. Au vu de la persistance des taux bas en Europe, comptez au mieux sur un rendement autour de 2% en 2017.

Augmentation en vue ?

Bien que le taux à long terme soit légèrement en hausse, il est plutôt improbable que les assureurs augmentent le taux d'intérêt garanti sur les assurances épargne-pension à court terme. Ce taux d'intérêt garanti dépend en effet du rendement qu'ils obtiennent sur le portefeuille d'obligations sous-jacentes. Ce n'est que si le taux d'intérêt des obligations se met vraiment à augmenter qu'une augmentation du rendement garanti sera possible.