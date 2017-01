L'impôt sur les pensions se détraque: le piège s'est encore accentué

Contrairement aux salaires, les pensions sont soumises à des régimes spécifiques d'exonérations, des déductions fiscales ordinaires et complémentaires, qui ne constituent pas un ensemble cohérent. Si on intervient légalement dans un des systèmes, cela a souvent des effets secondaires bizarres dans un autre. C'est ce qui s'est passé l'an dernier avec la loi programme, et cela se produit maintenant à nouveau avec le tax shift.

...