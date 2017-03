Pension complémentaire: la fin d'une discrimination pour les indépendants

Les indépendants peuvent constituer une pension extralégale, destinée à venir compléter leur pension légale, au sein à la fois des deuxième et troisième piliers de pension. Le deuxième pilier est jusqu'à présent composé de la pension complémentaire libre pour indépendant (PCLI) et de l'assurance-groupe ou de l'engagement individuel de pension (EIP). Le troisième est celui de l'épargne-pension et de l'épargne à long terme fiscalement avantageuses, auxquelles tout un chacun - pas seulement les indépendants - peut souscrire. Quel que soit le pilier, les primes sont fiscalement déductibles.

...