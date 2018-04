Près de 10.000 Belges ont racheté leurs années d'études depuis le 1er décembre 2017

La nouvelle réglementation sur la régularisation des périodes d'études porte ses fruits. Entre le 1er décembre et le 30 mars, quelque 9.500 fonctionnaires et salariés ont procédé au rachat de leurs années d'études afin de bénéficier d'une pension plus élevée.