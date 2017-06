Près de 60% des Belges inquiets pour leur retraite

Soixante et un pour cent de la population dispose d'une épargne-pension. La même proportion de Belges (60,8%) n'a aucune idée du montant de sa future pension, révèle également le sondage.

L'épargne-pension est plus répandue parmi les 35-55 ans (69,1%) que les 55+ (63,3%) et les 18-34 ans (48,7%). Étonnamment, 26% de ces personnes ne savent pas combien elles épargnent chaque mois.

Les Belges qui n'en disposent pas estiment principalement ne pas en avoir les moyens (42,5%), que le rendement est trop bas (11,1%), manquer de connaissance (10,3%) ou encore que ça n'en vaut pas la peine (9,1%).

Les sondés n'ont par ailleurs pas une idée très précise du futur montant de leur pension. En moyenne, ils l'estiment à 1.361 euros, mais 71,8% des 18-34 ans, 56,3% des 35-55 ans et 45,8% des 55+ avouent n'en avoir aucune idée.

Quant à la crainte de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement à la retraite, elle concerne six Belges sur dix entre 18 et 55 ans et 52% des 55+.

Mille personnes ont été interrogées en février dernier pour cette enquête.