Trump évoque l'idée de résultats d'entreprises cotées tous les six mois au lieu de trois

Donald Trump a évoqué vendredi l'idée d'une publication des résultats des entreprises cotées tous les six mois au lieu de trois comme c'est le cas actuellement et demandé au gendarme américain de la Bourse, la SEC, de se pencher sur la question. Dans un tweet, le président américain explique avoir consulté "certains des plus grands chefs d'entreprises du monde" sur la façon de créer davantage d'emplois et d'améliorer encore le climat des affaires et on lui aurait dit: "Arrêtez la publication des résultats trimestriels et adoptons un système de six mois".