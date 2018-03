Un recommandé électronique : c'est possible ?

Envoyer un courrier recommandé par la voie classique nécessite de se rendre dans un bureau de poste et d'attendre patiemment son tour. Il est donc beaucoup plus pratique de l'envoyer par voie électronique comme un e-mail. Le cadre légal existe déjà : une loi de juillet 2016 prévoit que le recommandé virtuel et le document papier ont la même valeur juridique.

