Une majorité des Britanniques trouvent la bière impayable dans les pubs

Le sondage a été réalisé par l'institut de sondage YouGov pour le compte de Camra (Campaign for Real Ale), un lobby promouvant la bière et les pubs. Ce dernier attribue le prix trop élevé de la bière aux nombreuses taxes imposées par l'Etat britannique sur les boissons alcoolisées.

Selon le journal The Guardian, une pinte de bière (environ un demi-litre) coûte en moyenne 5,2 livres à Londres, soit environ 5,8 euros. En dehors de Londres, le prix moyen redescend à 3,5 livres.

L'organisation sectorielle British Beer and Pub Association attribue la disparition des pubs ces dernières années outre-Manche à l'augmentation du prix de la bière. En 10 ans, une pinte de bière dans un pub a en effet vu son prix enfler de 28%.