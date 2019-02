Assurances: pourquoi le vélo et la trottinette électrique sont dans le brouillard

En 2018, les ventes de vélos électriques, ou e-bikes, ont dépassé le demi-million en Belgique. Ce moyen de transport n'a eu de cesse de gagner en popularité ces dernières années, surtout en Flandre. Et dans des villes comme Anvers et Bruxelles également, les trottinettes électriques fleurissent partout. Cependant, les utilisateurs de ces deux moyens de transport et des autres moyens alternatifs feraient bien de vérifier s'ils sont suffisamment assurés.

