Evitez une augmentation de votre prime d'assurance solde restant dû

Un diabète, une maladie psychique ou des problèmes cardiovasculaires : si vous souffrez d'une telle pathologie, vous pourriez devoir payer une prime plus élevée pour votre assurance solde restant dû. Quels sont vos droits ? Et que pouvez-vous faire pour obtenir des conditions plus favorables ?