Le réchauffement climatique, un risque majeur pour les assureurs

"Quand on regarde l'évolution [du climat] sur les 20 dernières années, les études qui sont faites chez nous et ailleurs, c'est que ce risque-là ne fait qu'augmenter régulièrement, je suis sûr que dans quelques années, [il] va dépasser le risque incendie", a déclaré Jacques de Peretti, PDG d'Axa France, lors de la 10e conférence internationale de l'assurance organisée par la Fédération française de l'assurance (FFA).

"L'année 2018 aura été, après l'année 2017, encore une très mauvaise année pour les assureurs", a-t-il ajouté. Effectivement, le montant des indemnisations liées aux catastrophes naturelles ne cesse d'augmenter chaque année du fait de "la récurrence des catastrophes naturelles" qui atteignent aussi "des territoires plus riches", expliquait plus tôt le patron de la FFA, Bernard Spitz, sur Radio Classique.

"Si on prend la moyenne des trois dernières années, on est à 2,7 milliards, presque 3 milliards" d'euros d'indemnisations contre 1 à 1,5 milliards d'euros 30 ans auparavant, précisait-il. "Dans les 20 années qui viennent, si on ne faisait rien, on doublerait les sinistres en matière de sécheresse et on les quadruplerait en matière de submersion marine", a détaillé M. Spitz.

"La modernisation en cours" du dispositif de catastrophes naturelles, qui sera présentée l'été prochain, et "l'éducation du public au risque climatique" constituent deux réponses à ce phénomène, a-t-il estimé.

En outre, "il faut à la fois faire attention où l'on construit et faire attention à la façon dont on construit", a-t-il affirmé. Le coût de la construction devra être "renchéri dans certains endroits très précis, il ne s'agit pas d'imposer les mêmes normes sur tout le territoire, le risque n'est pas le même selon la nature des sols, selon l'exposition à la submersion marine, etc."

L'évolution climatique est "la conséquence la plus irréversible à long terme et même si des mesures sont prises, c'est très difficile à transformer rapidement", a de son côté avancé Mohamed Hassan Bensalah, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance, lors de la conférence de la FFA.

Vu d'Argentine, le risque climatique est "la plus grosse menace des 70 dernières années" dans le pays, a de son côté conclu Juan A. Pazo, superintendant de l'assurance de la République argentine.