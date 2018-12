Les assurances voyage liées aux cartes de crédit sont-elles un faux sentiment de sécurité?

Lorsque vous réservez un voyage, une assurance annulation vous est systématiquement proposée. Si vous l'acceptez, la police sera souvent émise par une compagnie étrangère, que vous ne connaîtrez sans doute pas et dont vous ne prendrez pas nécessairement la peine de lire les conditions générales. Or celles-ci peuvent stipuler que seuls un décès, une maladie grave ou un accident justifient une annulation - alors que pour d'autres, une simple maladie suffit. D'autres compagnies encore, mais pas toutes, acceptent que le licenciement soit une raison pour ne pas partir. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si la personne qui vous remplace au boulot pendant votre absence faisait faux bond et que vos vacances étaient annulées ? Bref, mieux vaut savoir contre quoi précisément vous souhaitez vous protéger et quelle assurance choisir.

