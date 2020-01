Le nombre d'automobilistes qui ont fait appel au Bureau de tarification pour obtenir une assurance RC auto a diminué l'an dernier pour la première fois depuis des années. Cet organisme a pour mission de fixer la prime et les conditions d'assurances des conducteurs qui ne trouvent pas ou plus d'assurance RC automobile sur le marché ou n'en trouvent qu'à des prix très élevés.

Au cours de son exercice décalé 2018-2019 (jusqu'à fin octobre 2019), le Bureau a reçu 39.100 demandes, soit 0,8% de moins que lors de l'année précédente (2017-2018), selon des statistiques communiquées vendredi. Ces 39.100 demandes ont donné lieu in fine à 29.726 contrats auprès de compagnies d'assurances, soit 2,1% de moins qu'un an auparavant. A noter que pour deux tiers des demandes, il s'agit d'un renouvellement de la requête.

La baisse constatée intervient après plusieurs années de hausse des demandes auprès du Bureau: +1,1% en 2017-2018, +6,5% en 2016-2017, +9,9% en 2015-2016, +13,5% en 2014-2015 et +27,4% en 2013-2014.

L'assurance responsabilité civile automobile est obligatoire en Belgique. Elle est cependant difficile à obtenir pour certains conducteurs. Ceux qui ont causé plusieurs accidents se retrouvent souvent dans cette situation, à moins de payer une prime très élevée.

Depuis 2003, les automobilistes qui ont été refusés par trois compagnies d'assurance ou plus ou dont la prime a augmenté de façon trop importante après plusieurs accrochages peuvent s'adresser au Bureau de tarification.

