Numérisation et digitalisation, les clés de survie des assureurs

En retard de quelques années sur la plupart des acteurs du tertiaire, le secteur des assurances fait face à une transformation numérique en profondeur. Les assureurs belges ont compris qu'ils doivent emprunter la voie de la multiplication et de l'amélioration des contacts avec leurs clients, tout en proposant de nouveaux services. C'est ce que conclut une étude réalisée par Deloitte.

"La transformation du modèle économique par la numérisation sera plus radicale dans le secteur des assurances que dans le secteur bancaire", affirme Olivier de Groote, partenaire et Financial Services Industry Leader chez Deloitte Belgique et Europe. "Les banques ont repensé l'expérience client grâce à un soutien technologique plus performant. Mais cette numérisation va plus loin pour les assureurs. Elle les oblige à optimiser leur manière de travailler, trouver comment faire la différence pour leurs clients et réfléchir à de nouveaux produits et services."

...