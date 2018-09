Pourquoi les assurances hospitalisation sont hors de prix pour les plus de 66 ans

L'union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia vient de publier sur son site une nouvelle brochure sur les assurances hospitalisation. On peut y lire que les patients belges paient environ 20 % des frais de soins de santé de leur poche. " Un couple de trentenaires dépense par exemple en moyenne plus de 1.000 euros par an en soins de santé. Et quand il a la cinquantaine, environ 1.500. Il s'agit notamment du ticket modérateur non remboursé par la mutuelle. "

