Willis Towers Watson veut étendre ses activités à Bruxelles

Willis Towers Watson est actif dans une centaine de pays, employant 43.000 personnes au total. Le groupe opère en Belgique avec quelque 250 employés dans des bureaux implantés à Bruxelles, Liège, Zellik, Hasselt et Courtrai.

Lors d'une entrevue avec Charles Michel, le CEO Adam Garret a confirmé son choix pour la Belgique, et ses intentions de développer encore plus d'activités à Bruxelles.

Une décision motivée par le Brexit et l'arrivée du plus grand marché de l'assurance du monde Lloyd's of London dans la capitale, a-t-il précisé.