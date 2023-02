L'argent de poche est l'argent de l'apprentissage. Les pédagogues recommandent de donner aux enfants quelques euros de temps en temps dès leur plus jeune âge. Mais quel montant leur donner et à quelle fréquence? Et un ajustement à l'inflation est-il nécessaire?

Si vous avez des enfants, il est important de les initier au monde de la finance dès leur plus jeune âge. Les éducateurs recommandent d'emmener votre fils ou votre fille au magasin ou au supermarché dès l'âge préscolaire et de le ou la laisser payer lui-même(e) à la caisse (mais avec votre argent). De cette façon, votre enfant apprendra très rapidement la fonction exacte de l'argent, plus précisément, un moyen d'échange de biens et de services.

"Vous pouvez laisser votre enfant aller à la boulangerie tout seul dès son plus jeune âge", confirme Marijke Bisschop, pédagogue et thérapeute comportementale. Laissez ensuite votre fils ou votre fille estimer à l'avance le nombre de pièces dont il ou elle aura besoin. Un pain est un produit très tangible, ce qui rend tout très concret. Il en va de même pour une boisson ou un paquet de frites au club de sport".Les experts estiment que le fait de donner régulièrement un peu d'argent de poche contribue également à développer la conscience financière de votre enfant. Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), l'institut néerlandais d'éducation budgétaire, recommande même de prévoir aussi un montant séparé pour les vêtements. Votre enfant pourra ainsi encore mieux connaître la valeur de chaque euro, se faire une idée de ce qu'est exactement un budget et apprendre à faire des plans et des choix concrets. Cela leur permet également de se rendre compte qu'ils doivent économiser pour acheter quelque chose de plus grand."Comme tout est encore fait à petite échelle, cela crée une courbe d'apprentissage parfaite pour plus tard", explique Marijke Bisschop. Quand on fait une erreur de temps en temps, ce n'est pas si grave. Surtout quand, en tant que parent, vous surveillez ce qu'il se passe. Il permet à votre enfant de se préparer en toute sécurité à sa vie d'adulte, où les mauvaises décisions financières ont des conséquences bien plus importantes. En bref : l'argent de poche est l'argent de l'apprentissage".Il n'y a pas d'âge fixe pour recevoir son premier argent de poche. C'est envisageable dès que votre enfant sait compter et lire. Concrètement, cela signifie dès la première année primaire ou vers l'âge de six ans. Votre enfant pourra alors découvrir par lui-même combien d'argent il reçoit, combien coûtent ses bonbons préférés, combien il lui reste après un achat, etc. En outre, ce sont tous de bons exercices de mathématiques.Le montant le plus approprié à donner en argent de poche dépend de l'âge de votre enfant, de votre propre situation financière et de ce qui sera payé avec cet argent. De temps en temps, des études sont publiées sur les quantités "idéales" par groupe d'âge. Celles-ci montrent, par exemple, que les enfants de 10 ans reçoivent en moyenne 5 euros par semaine, tandis que pour les enfants de 15 ans, c'est le double. Mais bien sûr, en tant que parent, c'est vous qui décidez entièrement du montant que vous désirez donner. Dès le plus jeune âge, quelques centimes ou euros peuvent suffire à encourager un comportement d'épargne. Votre enfant apprendra également à reconnaître immédiatement les différentes pièces de monnaie. À mesure qu'ils grandissent, vous pouvez envisager d'augmenter le montant et de les laisser couvrir eux-mêmes un plus grand nombre de dépenses, comme les vêtements. Progressivement, vous pouvez leur donner de plus en plus de responsabilités avec leur propre budget."Les pédagogues recommandent généralement un montant fixe à échéance fixe. Parce que c'est ainsi que l'on crée une structure et un point d'appui", explique Marijke Bisschop. Pour un enfant de six ans, par exemple, une fréquence hebdomadaire est une bonne idée, car à cet âge, une semaine semble une éternité. Si vous avez un adolescent à la maison, vous pouvez envisager un montant mensuel. Cela lui apprend à gérer un budget sur une plus longue période de temps".L'inflation rend tout plus cher. Cela signifie-t-il que vous devez également augmenter le montant de l'argent de poche ? "Pas nécessairement, car les parents devront probablement réduire leurs dépenses dans de nombreux domaines également", affirme Karin Radstaak de Nibud. C'est un message que vous pouvez aussi partager avec vos enfants." Examinez ensemble les dépenses de votre enfant, déterminez dans quelle mesure elles ont augmenté et proposez des conseils d'économie si nécessaire. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, un ajustement (limité) suite à l'inflation est peut-être nécessaire. "Il est tout à fait approprié de passer en revue ensemble les dépenses ", confirme Marijke Bisschop. Quand j'étais étudiante, une de mes filles a demandé un jour plus d'argent de poche. Mais en calculant ses dépenses, il s'est avéré qu'elle allait souvent au restaurant. En d'autres termes, elle recevait trop d'argent."Convenez de ce que votre enfant peut et ne peut pas acheter avec son argent de poche. Un sandwich le mercredi après-midi, une boisson après l'entraînement de football ou une place de cinéma le week-end vont de soi. Mais quelle est votre position sur l'achat d'alcool ou de produits de maquillage à un jeune âge ? Définissez les règles et les limites à l'avance, et couchez-les de préférence sur papier. De cette façon, votre enfant apprendra aussi immédiatement le concept et la valeur d'un accord financier.Toutefois, il n'est pas toujours nécessaire de se mettre d'accord sur toutes les dépenses. Car c'est justement en faisant des erreurs et en discutant que vos enfants apprennent le plus. En tant que parent, soyez impliqué, mais n'intervenez pas immédiatement à chaque faux pas : un euro perdu est généralement une expérience gagnée.Discutez à l'avance avec votre enfant non seulement de ce qu'il peut ou ne peut pas acheter avec son argent de poche, mais aussi de ce qu'il devrait acheter avec cet argent. Pensez, par exemple, à leurs propres vêtements ou à des data supplémentaires pour leur abonnement de téléphone.Ce n'est certainement pas une mauvaise idée de fixer ensemble des objectifs d'épargne à court et à long terme. En encourageant vos enfants à épargner par eux-mêmes pour quelque chose qu'ils aiment, vous encouragez leur comportement d'épargne. De plus, ils apprécieront d'autant plus l'achat final.L'objectif d'épargne a été atteint ? Allez alors au magasin ensemble dès que possible. De cette façon, vous rendez le résultat de vos efforts immédiatement tangible. Marijke Bisschop : "Mais c'est aussi le moment où votre enfant se demande : "Est-ce que je le veux vraiment à ce point ? Parce que si je continue à épargner un peu plus longtemps, je peux m'acheter quelque chose de plus grand ou de plus beau". Cette prise de conscience est importante.Par exemple, en mettant vous-même de côté chaque mois une somme d'argent pour les prochaines vacances, vous montrez déjà le bon exemple. Impliquez donc vos enfants - de manière ludique si nécessaire - dans vos propres plans d'épargne. Et en les emmenant avec vous lorsque vous faites du shopping, vous leur faites également prendre conscience du fait que vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous souhaitez.Pour un jeune enfant, l'argent déposé à la banque ne signifie pas grand-chose. Les pièces réelles rendent tout plus tangible. Ce n'est donc pas une mauvaise idée d'acheter ensemble une jolie tirelire dans laquelle glisser une petite somme chaque semaine. En comptant régulièrement ensemble combien d'argent il y a dans la tirelire, votre enfant verra les résultats de son effort d'épargne."Les adolescents règlent généralement leurs dépenses courantes avec leur carte bancaire ou leur smartphone", explique Marijke Bisschop. Il est donc recommandé de leur ouvrir un compte courant et un compte d'épargne. Ainsi, ils se familiarisent en une seule fois avec les concepts de base tels que les relevés de compte, les transferts et les intérêts. Cela contribue également à la sensibilisation de votre enfant aux questions financières."Un certain nombre de banques proposent des comptes à tarifs avantageux adaptés aux jeunes. Ceux-ci les aident à gérer leur argent au quotidien. Des sites web comme Comparatif-épargne.be, Bancompare, ou encore, Wikifin permettent de comparer facilement les comptes de différentes banques dédiés aux jeunes. Une fois que votre adolescent a son propre compte, il est facile pour vous, en tant que parent, d'y faire déposer un montant mensuel fixe, par exemple au moyen d'un ordre permanent.