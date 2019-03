Combien peut vous rapporter de la publicité sur une façade ou une voiture?

Si votre maison se trouve à proximité d'une route très fréquentée ou à un endroit jouissant d'une bonne visibilité, elle entre en considération pour accueillir une publicité. Acteur majeur de la communication extérieure, Clear Channel gère plus de 15.500 panneaux publicitaires dans notre pays. "Ce sont généralement nos prospecteurs qui contactent les propriétaires des immeubles et des terrains", explique Aurélie de Montjoye, responsable de la communication. "Mais si vous possédez un bien qui bénéficie d'une situation favorable, rien ne vous empêche de prendre les devants via notre site web."

...