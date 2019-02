Comment payer avec un smartphone à la caisse? Voici les différentes options qui s'offrent à vous

77% des Belges possèdent un smartphone. Il ressort d'une étude récente menée par Worldline, la société qui traite les transactions électroniques dans notre pays, qu'un groupe de plus en plus large de personnes souhaite recourir à une méthode de paiement mobile dans les bars, restaurants et magasins. Dans l'horeca, une transaction sur dix est effectuée sans contact, notamment par le biais d'un smartphone. Ce système est également utilisé pour les petits montants. Dans les commerces de proximité, le nombre de transactions électroniques jusqu'à 5 euros a augmenté de 42% l'année dernière.

