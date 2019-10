Bien conçue, la planification successorale permet d'avoir la certitude que le patrimoine reviendra aux personnes visées, de la manière souhaitée et, de préférence, sans être trop imposé. Mais les erreurs, dans ce domaine, sont fréquentes. Deux notaires et une avocate en commentent 15 à notre intention.

1. Trop tarder

" Planifier sa succession s'adresse non pas aux personnes âgées, mais aux personnes adultes. Trop de gens pensent qu'il s'agit d'un sujet qui peut attendre leurs vieux jours : rien n'est moins vrai. A tout âge, chacun peut, moyennant des efforts minimes, éviter bien des problèmes par la suite ", commente Carol Bohyn, notaire. Comme nombre de ses confrères, celle-ci reçoit régulièrement des clients dont la planification de la succession n'a que trop tardé - parfois même à un point tel qu'il n'y a plus rien à faire. " Certains parents aimeraient faire une donation à leurs enfants alors qu'un des membres du couple est déjà atteint de démence, relate notre interlocuteur. Or, à ce stade, c'est impossible, tout est bloqué. Un mandat extrajudiciaire, s'il a été établi, peut permettre d'éviter cette situation."

