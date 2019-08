Il n'est pas encore trop tard pour trouver un kot. Même en août et septembre, il reste des chambres disponibles pour l'année académique. Combien coûtent-elles? Et à quoi faut-il faire attention pendant leur recherche?

La plupart des étudiants se lancent à la recherche d'un kot en mai et juin. Plus vous commencez tôt, plus vous avez de chances de trouver une bonne chambre. Mais en août et même en septembre - après la seconde session - les étudiants peuvent encore en trouver une. La première étape est de surfer... De nombreux sites internet spécialisés rassemblent l'offre de chambres, kots et studios mis en location. En fait, il suffit de taper le mot " kot " et le nom de la ville qui vous intéresse dans n'importe quel moteur de recherche, et vous en apprendrez déjà beaucoup plus.

...