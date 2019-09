Comment la directive européenne PSD2 révolutionne les services de paiement

Dès le 14 septembre, vous pourrez consulter et gérer votre compte à vue sur le site ou l'application d'une tierce partie. D'autre part, les banques,"retailers" et autres petites et grandes sociétés internet auront ainsi accès à une mine d'informations financières. Et - si vous n'y prenez garde - à toutes vos données bancaires.

© Getty Images/Ikon Images

Nonante-trois pour cent des Belges n'ont encore jamais entendu parler de PSD2, la nouvelle directive européenne sur les services de paiement. Et 5% ignorent les implications précises de la directive. Le 14 septembre, PSD2 provoquera pourtant une petite révolution dans les services de paiement européens. Certes, le consommateur disposera de nouvelles possibilités de paiements. Mais il subsiste de grands points d'interrogation en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Est-il judicieux d'ouvrir l'accès à votre compte à vue et à vos données de paiement ?

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×