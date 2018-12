Comment trouver un billet d'avion pour pas cher? Voici quelques astuces

La compagnie low cost Ryanair a une fois de plus fait parler d'elle en proposant des vols pour à peine 4,89 euros sur des dizaines de destinations. Sans les bagages de cabine ou une valise supplémentaire, bien entendu. " De plus, Ryanair ne peut pas rentabiliser un avion complet aux mêmes conditions, explique Luk De Wilde, spécialiste en aéronautique. Seul un nombre limité de passagers peuvent s'embarquer au tarif avantageux, les autres paient plus. "

...