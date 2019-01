Crédit auto: cette année, c'est encore moins cher!

Attention : emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. C'est l'avertissement que les pourvoyeurs de crédit doivent obligatoirement afficher pour lutter contre le surendettement. En réalité, s'endetter est aujourd'hui presque gratuit, du moins pour l'achat d'une voiture neuve : moins de 1% dans la plupart des banques. C'était déjà le cas en 2018 mais, cette année, elles ont encore passé un petit coup de rabot sur leur taux. Concrètement, rembourser en 54 mois, soit en quatre ans et demi, un prêt de 15.000 euros au taux de 0,90% coûte à l'arrivée 15.276 euros, soit une majoration du capital d'à peine 1,84%. La même somme empruntée à 0,80% mais remboursée en cinq ans (60 mois) représentera un débours total de 15.305,75 euros, soit 2,04% de plus. C'est que le taux du crédit auto s'est littéralement effondré ces dernières années. Dans les grandes banques, on vient, en chiffres ronds, de 1,50% en 2016 et 3% en 2013.

...