Quel parent ne s'est jamais interrogé sur l'éducation financière à donner à ses enfants ? Chacun est conscient de l'importance du sujet, mais peu savent comment l'appréhender.

C'est la première fois, cette année, que les connaissances de base à acquérir dans l'enseignement secondaire de la Communauté flamande englobent également des compétences économiques et financières. Mieux vaut toutefois ne pas s'attendre à des miracles : la matière fait l'objet d'une définition plutôt vague et chaque établissement est libre de la présenter comme il la veut. Nous sommes donc toujours très loin d'une éducation financière structurée. " Les parents attendent souvent beaucoup de l'école ; mais dans la pratique, ils restent, à 90 %, responsables de l'éducation financière de leurs enfants ", avertit Marijke Bisschop, thérapeute comportementale et experte en éducation financière. Comment s'y prendre ? Huit conseils valent mieux qu'une bonne leçon...

...