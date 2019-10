Une taxation progressive des entreprises polluantes fera partie des solutions aux problèmes climatiques. Et le secteur financier aura un rôle important à jouer.

Le changement climatique est une réalité dont sont aujourd'hui convaincus la majorité des scientifiques sérieux. " Il faut être idiot pour remettre en question la réalité de ce bouleversement et croire aveuglément en la petite minorité de scientifiques qui contestent son existence ", estime Luc Van Liedekerke, professeur d'économie à l'université d'Anvers et à la KU Leuven. Les différentes études publiées dans le domaine parlent aujourd'hui d'" un impact économique qui devrait rester acceptable pour le niveau de vie de la population mondiale si le réchauffement est contenu à 2° C. "

...