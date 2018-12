Pourquoi le prix du diesel baisse 6 fois moins que le cours du pétrole?

De 86 dollars début octobre, le cours du baril de Brent a plongé sous les 60 dollars. Ramenée en euros, la chute est également de plus de 30%, la monnaie unique valant entre 1,13 et 1,16 dollar depuis plusieurs mois. À la pompe, le prix maximum du diesel n'a pourtant baissé que de 5,3% à 1,548 euro et les automobilistes doivent s'attendre à ce que le recul des prix demeure limité.

