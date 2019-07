L'action Galapagos bondissait de plus de 15% lundi matin à la Bourse de Bruxelles, dans la foulée de l'annonce d'un accord historique conclu entre la société de biotechnologies et sa conseur américaine Gilead. Le poids lourd du BEL 20, AB InBev, reculait par contre de 2,8% après l'annulation de l'entrée en Bourse de ses activités asiatiques.

Gilead et Galapagos ont fait savoir dimanche soir qu'elles collaboreraient pendant 10 ans en matière de recherche et développement. Gilead va investir plus de 5 milliards de dollars dans la société malinoise, ce qui lui donnera accès au portefeuille de nouveaux candidats médicaments de la biotech belge, dont six sont en développement clinique. Vendredi, le premier groupe brassicole mondial, AB InBev, faisait lui savoir qu'il renonçait "provisoirement" à l'entrée en Bourse de sa branche asiatique Budweiser Brewing Company APAC. Il a justifié cette décision par plusieurs facteurs, dont les conditions de marché.