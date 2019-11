C'est la combinaison des trois éléments "prix, photos et accroche" qui garantit le succès d'une annonce. Une fois le type de bien, la localisation et la tranche de prix sélectionnés, les internautes se retrouvent face à plusieurs pages contenant chacune une trentaine de biens, soit des centaines d'habitation à analyser.

Face à autant de choix, une sélection s'opère. Mais sur quelles bases ? Les trois éléments visibles - et donc différenciants - sont le prix demandé, la première photo et une phrase d'accroche. Les internautes ont également la possibilité de parcourir rapidement les photos sans devoir cliquer sur l'annonce. Chaque clic représente un effort. A ce stade, ils survolent les centaines de logements sans cliquer sur l'annonce ni voir le descriptif. Ils décideront de s'arrêter et d'analyser votre publicité si elle les attire suffisamment. Alors comment sortir du lot ?

