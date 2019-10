Voilà 10 ans que les Bourses flambent, mais tout le monde n'en profite pas de la même manière. Les investisseurs "value", dont Warren Buffett est le symbole, n'arrivent plus à tirer leur épingle du jeu. Ce qui ne les empêche pas de rester fidèles à leur stratégie.

Les investisseurs en actions se frottent les mains. Depuis 2009, les Bourses ne connaissent qu'une seule orientation : la hausse. Etonnamment, une stratégie est à la traîne : celle de l'investissement value (dans la valeur). Pour rappel, les disciples de cette stratégie repèrent les actions qui, n'ayant plus la faveur des marchés, cotent à des niveaux inférieurs à ce qu'elles valent en réalité. " Nous sommes surtout en quête d'entreprises et de secteurs qui, bien que pénalisés par le sentiment négatif ou par l'évolution macroéconomique, demeurent rentables et financièrement sains ", témoigne Javier Sáenz de Cenzano, gestionnaire de fonds chez Azvalor. Cette société espagnole gère 1,7 milliard d'euros environ, conformément à cette stratégie de l'investissement dans la valeur. " Il faut acheter à bas prix et attendre que le marché valorise à nouveau le titre à sa juste valeur ", théorise-t-il.

...