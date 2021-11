Les produits d'assurance-vie de la branche 23 ne servent pas qu'à planifier une succession. Ils donnent aussi accès à des produits de gestion de patrimoine très performants.

Pour investir dans un fonds de placement performant tel que ceux dont nous parlons chaque semaine dans ces colonnes, il est bien entendu possible de s'adresser à son banquier. Même s'il risque de rechigner et de vous compter des droits d'entrée élevés, il ne peut en principe pas s'opposer à ce que vous achetiez un fonds externe. Il vous proposera certainement des alternatives provenant de la société de gestion appartenant au même groupe.

...

Pour investir dans un fonds de placement performant tel que ceux dont nous parlons chaque semaine dans ces colonnes, il est bien entendu possible de s'adresser à son banquier. Même s'il risque de rechigner et de vous compter des droits d'entrée élevés, il ne peut en principe pas s'opposer à ce que vous achetiez un fonds externe. Il vous proposera certainement des alternatives provenant de la société de gestion appartenant au même groupe. Afin de pouvoir accéder aux meilleurs fonds à des tarifs attractifs, la solution est d'ouvrir un compte auprès d'un intermédiaire en ligne (comme BinckBank, DeGiro, MeDirect, Keytrade ou Deutsche Bank) qui vont vous donner accès à des centaines de fonds externes avec des frais d'entrée réduits. Il existe également une offre de stratégies accessibles grâce aux assureurs proposant des produits d'assurance-vie de branche 23 en architecture ouverte. Pour rappel, et Trends-Tendances vous en parlait encore la semaine dernière via un petit dossier spécial assurances-vie, ces produits constituent une manière de planifier votre succession, mais ils constituent également une moyen de gérer votre patrimoine avec une fiscalité qui est souvent attrayante par rapport aux autres produits financiers. Chaque prime versée dans un produit de branche 23 subit une taxe d'entrée de 2%. Depuis cette année, la taxe sur les comptes-titres (0,15% par an) s'applique désormais sur les assurances-vie de la branche 23. Il faut toutefois noter que des recours sont actuellement en cours auprès de la Cour constitutionnelle sur l'argument que cette taxe crée une distorsion de concurrence avec les assureurs luxembourgeois qui ne doivent pas payer cette taxe. A noter que certains assureurs ont décidé de la payer cde leur poche mais que la situation diffère d'une compagnie à une autre. Pour le reste, les contrats d'assurance-vie de branche 23 ne sont pas soumis à la taxe sur les opérations boursières, au précompte immobilier et ne sont pas taxés à la sortie. Il est donc possible d'éviter les prélèvements auxquels sont soumis la plupart des autres produits financiers. A noter également que des frais sont parfois prélevés lors du versement de la prime, en cas de retraits anticipés, ou si vous changez trop souvent les fonds sous-jacents dans lesquels votre prime est investie. Typiquement, un ou deux changements seront possibles gratuitement durant une année. La plupart des assureurs belges vont également proposer de combiner une branche 21 et 23 dans un même produit (aussi appelé branche 44) afin de proposer une formule moins risquée susceptible d'attirer les investisseurs plus frileux. A condition d'opter pour un assureur fonctionnant en architecture ouverte, il est possible d'avoir accès à des grands classiques des fonds, que ce soit sur les actions, les obligations ou les placements mixtes. La plupart des assureurs en branche 23 vont donc proposer des produits très populaires comme Flossbach von Storch Multiple Opportunities ou Carmignac Patrimoine. Les offres vont toutefois différer entre les assureurs. Fédérale Assurance ne propose ainsi que six fonds externes dans sa solution de branche 23, avec deux fonds flexibles, un monétaire et deux fonds actions. En dehors de la taxe à 2% sur les nouvelles primes, aucun droit d'entrée n'est prélevé sur des produits comme DNCA Eurose, Invesco Balanced Risk Allocation Fund, Fidelity World ou Schroder Global Climate Change. Chez Balôise, l'offre retail est constituée de quatre fonds profilés (défensif, conservateur, modéré, croissance) investis sur des ETF de iShares ; ainsi que cinq fonds de fonds thématiques externes. A partir d'un versement de prime initial de 30.000 euros, Bâloise Luxembourg offre la possibilité d'investir plus librement sur 500 fonds externes disponibles avec l'offre Pro, et sur 140 fonds externes pour l'offre Crystal (des clean shares avec des frais réduits). Athora Belgium (anciennement Generali) reste une référence en matière de produits de branche 23 en architecture ouverte et propose pratiquement tous les fonds flexibles populaires auprès des investisseurs belges (R-co Valor, M&G Optimal Income, Keren Patrimoine, Flossbach von Storch Multiple Opportunties, Echiquier Arty, DNCA Invest Eurose, Carmignac Patrimoine) mais également des fonds obligataires (comme le fonds de BlackRock spécialisé sur la dette chinoise) ou des pépites thématiques moins connues, comme CPR Silver Age, FFG Cleantech (dont nous avons récemment parlé) ou encore Fundsmith Equity (un des fonds actions globaux les plus performants). Ergo Life propose d'accéder à quelques grands classiques de la gestion flexible, ainsi qu'à de nombreux produits renommés dans le domaine des gestions obligataires. Au niveau des marchés boursiers, la gamme ne propose pas de fonds thématiques, mais quelques produits originaux, notamment les fonds quantitatifs de THEAM (BNP Paribas Asset Management), des fonds immobilier de Janus Henderson et Degroof Petercam AM, ou un produit sur les petites capitalisations européennes, toujours de Degroof Petercam Asset Management. A noter que plusieurs groupes de bancassurance proposent également une forme d'architecture ouverte "limitée", comme la gamme KITE chez Belfius qui permet d'accéder à une trentaine de grands classiques de l'industrie des fonds.En bref, les offres sont donc très diversifiées entre les différentes compagnies et il est possible d'accéder à certaines formules en architecture ouverte dès que vous avez quelques centaines ou milliers d'euros à placer. Avec un patrimoine plus important, il est possible d'accéder à des gammes encore plus étendues, notamment grâce aux produits commercialisés en Belgique par les assureurs luxembourgeois.