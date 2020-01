Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran devaient enregistrer une nette recrudescence après une intervention des États-Unis en Irak. Le prix du pétrole grimpait, à l'inverse des marchés européens où les opérateurs étaient refroidis face aux nouveaux risques géopolitiques. Vendredi vers 11h, l'indice BEL 20 reperdait 0,6 pc à 3.991 points avec 15 de ses éléments dans le rouge.

Aperam (28,70) et Ontex (18,01) emmenaient ceux-ci en reperdant 2 et 1,8 pc devant Solvay (103,40) qui abandonnait 1,5 pc. UCB (70,96) reculait de 0,4 pc comme Umicore (43,80) et Galapagos (187,75), arGEN-X (143,70) remontant par contre de 0,7 pc. ING (10,92) et KBC (67,84) reperdaient 1,1 pc, Ageas (52,88) cédant 0,8 pc et AB InBev (74,22) un peu plus de 0,3 pc. Colruyt (47,11) était positive de 0,7 pc contrairement à Ahold Delhaize (22,50) qui cédait 0,8 pc.

Proximus (25,66) et Telenet (40,32) se dépréciaient de 0,5 et 0,7 pc, Orange Belgium (20,80) et Bpost (10,43) reculant par ailleurs de 0,5 et 1,8 pc. Barco (222,00) et WDP (23,48) valaient 0,5 pc de plus que la veille alors qu'Ackermans (141,00), GBL (93,58) et Sofina (192,20) perdaient 0,9 pc chacune. Asit (0,29) et Oxurion (2,83) chutaient de 7,4 et 3,7 pc en compagnie d'Acacia Pharma (2,29) et MDxHealth (1,05) qui perdaient 3,4 et 2,6 pc, Kiadis (1,98) et Mithra (25,72) abandonnant de même 2,2 et 1,4 pc.

Melexis (67,60) et Van de Velde (29,95) reperdaient 2,4 et 2,9 pc, D'Ieteren (60,80) reculant de 1 pc, écart légèrement dépassé en Econocom (2,31) et Shurgard (33,60). L'euro s'inscrivait à 1,1144 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1186 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 19,40 dollars à 1.547,55 dollars et le lingot se négociait autour de 44.645 euros, en progrès de 725 euros.