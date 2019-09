Fin 2018, les gestionnaires de fonds assortis d'une surveillance du cours plancher se sont massivement désinvestis des actions et des obligations. Mais des 6,6 milliards d'euros mis en sécurité au cours des derniers jours de l'année, 3,7 milliards ont été remis au travail début 2019, nous apprend l'Association belge des " asset managers ".

Le Belge est un investisseur prudent, enclin surtout à opter pour des fonds qui lui promettent qu'il ne perdra jamais plus de 5, 10 ou 15 % de son apport. Ces fonds investissent l'argent de leurs clients, directement ou par le truchement d'autres fonds, dans des actions et/ou des obligations, mais en offrant la garantie d'une surveillance du cours plancher. Lorsqu'un krach boursier entraîne une dévalorisation des actions détenues, des ordres de vente sont en effet automatiquement générés. Le produit de ces transactions est alors parqué dans des fonds monétaires - fonds qui investissent dans des titres de créance à très courte durée, équivalents des liquidités pour les investisseurs. L'argent ne rapporte plus rien, mais le client n'a pas à se préoccuper de savoir si la Bourse ne va pas tomber plus bas encore.

...