Cette étude constate que les débutants devraient plutôt opter pour des fonds indiciels gérés passivement

Plus les frais d'un fonds d'investissement sont élevés, plus le rendement est mauvais par rapport au marché. Telle est la conclusion d'une nouvelle étude de Better Finance. Le secteur des fonds nuance et met en avant les autres atouts des fonds gérés activement.

© GETTY IMAGES

Sur une période de plus de cinq ans, seuls 27% des fonds de placement gérés activement obtiennent des rendements supérieurs à ceux du marché boursier en général. Sur une période de 10 ans, un investisseur privé n'a que 0,11% de chance de choisir un fonds qui performera mieux que le marché. Ce ne sont là que quelques-unes des constatations qui ressortent d'une nouvelle étude réalisée par Better Finance, la Fédération européenne des épargnants et usagers des services financiers. La conclusion générale de l'étude étant que plus les frais d'un fonds d'investissement sont élevés, moins il est susceptible d'obtenir un rendement supérieur à celui de la Bourse ou de son indice de référence.

