Préoccupation majeure en Occident, le poids croissant des seniors constitue également un thème d'investissement. Largement centré sur la santé, mais pas seulement.

Le vieillissement de la population est un thème incontournable ces dernières années, aux niveaux tant politique qu'économique. D'autant que si l'on retient d'emblée celui auquel on assiste en Europe occidentale, on ne saurait oublier qu'il est à l'oeuvre un peu partout dans le monde. Rares sont pourtant les fonds spécifiquement axés sur ce thème. Quelques-uns le sont indirectement, par le biais des changements démographiques, tandis que d'autres placent cette problématique en tête de leurs préoccupations, mais en étant exclusivement investis dans le secteur pharmaceutique et des soins de santé.

...