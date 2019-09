Le marché des Green Bonds est en pleine croissance, et va représenter une part de plus en plus importante du marché obligataire.

Durant la dernière décennie, l'investissement durable est devenu une thématique centrale sur le marché des fonds de placement. Pour Kristel Cools (Group Head of Asset Management chez Rivertree Investment Funds), il n'est tout simplement plus possible d'y échapper. "C'est aujourd'hui une évidence de contribuer aux solutions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique et d'assurer la transition énergétique". Elle estime également qu'il s'agit d'une révolution qui va entraîner des changements importants avec le soutien des régulateurs, et qui va affecter la manière dont les pays, les villes et les entreprises opèrent.

Obligations vertes

Dans ce contexte, Rivertree Investment Funds propose un produit qui se concentre sur le marché des Green Bonds. "Les obligations vertes constituent une solution tangible qui permet de lutter contre le changement climatique". Ce segment représente aujourd'hui une partie relativement limitée du marché obligataire, mais affiche une croissance très rapide qui est appelée à se poursuivre durant les prochaines années.

"Les pays et les entreprises peuvent aujourd'hui émettre des obligations vertes à condition de respecter des conditions bien précises", indique encore Kristel Cools. L'argent levé par l'émission doit ainsi aller vers des projets bien identifiés et éligibles, avec un impact qui doit être mesurable. En outre, un suivi doit être assuré, et l'émetteur doit publier un reporting régulier du projet financé afin que son émission ne perde pas la qualification de Green Bond.

Vers les particuliers

"A l'origine, ce marché était surtout utilisé par les pouvoirs publics pour financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables". Il a toutefois évolué ces dernières années tant au niveau de la diversité des projets qui sont soutenus, que dans la diversité des émetteurs. Le marché voit ainsi arriver de nombreuses entreprises, ce qui permet d'avoir aujourd'hui une gamme plus étendue au niveau des rendements obligataires qui sont disponibles.

Les émetteurs Européens représentent plus de la moitié du marché, avec des maturités qui sont généralement plus longue que sur les émissions obligataires traditionnelles. "Alors que le marché des obligations vertes était surtout occupé par des investisseurs institutionnels, il existe aujourd'hui un nombre croissant de fonds qui peuvent être achetés par les particuliers, la plupart n'ayant pas encore atteint trois années d'existence. Si vous avez aujourd'hui le choix entre une émission classique de qualité et une émission Green Bond d'une qualité équivalente, il n'y aucune raison de ne pas choisir pour la solution la plus durable", assène encore Kristel Cools.

Rivertree Bond - Euro Green Bond se concentre sur ce marché prometteur, en étant actif et sélectif afin de financer les meilleurs projets, et. "Nous visons des émissions labelisées, et disposant d'évaluations indépendantes quant à la qualité du projet en vue de générer un impact positif sur l'environnement".