Après de nombreuses années passées à la tête du département Institutional Asset Management chez Degroof Petercam, Jan Longeval donne cours aux investisseurs professionnels à la Vlerick Business School. Voici quelques conseils pratiques, épinglés dans son premier opus intitulé "Dieu ne joue pas aux dés avec la Bourse".

En neuf chapitres et un peu moins de 300 pages, Jan Longeval explique les erreurs les plus fréquentes des investisseurs particuliers et professionnels, pourquoi ils les répètent et comment les éviter. Pour ce faire, il entrecroise de façon magistrale les sciences, la psychologie, la philosophie, la physique et les mathématiques.

...