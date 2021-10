On connaît les applications bancaires classiques qui permettent de consulter vos comptes et d'effectuer des paiements à tout moment, où que vous soyez. Mais il existe des applis de gestion des finances aux possibilités plus vastes encore. En voici quelques-unes.

1. Gérer votre budget

Les applications de gestion du budget sont disponibles à foison. Goodbudget ( www.goodbudget.com) ventile vos revenus mensuels entre vos divers postes de dépenses comme le loyer, le remboursement du prêt voiture, les abonnements, les courses, etc. L'application vous avertit si vous dépassez les budgets, organise votre épargne et peut partager et synchroniser votre situation financière avec celle de votre partenaire.

...

Les applications de gestion du budget sont disponibles à foison. Goodbudget ( www.goodbudget.com) ventile vos revenus mensuels entre vos divers postes de dépenses comme le loyer, le remboursement du prêt voiture, les abonnements, les courses, etc. L'application vous avertit si vous dépassez les budgets, organise votre épargne et peut partager et synchroniser votre situation financière avec celle de votre partenaire. Goodbudget peut être téléchargée sur les appareils équipés du système d'exploitation iOS ou Android, ainsi que sur l'ordinateur. Elle est gratuite mais il en existe une variante Plus qui offre davantage de possibilités, comme celle qui consiste à ajouter d'autres postes de dépenses encore. Cette version coûte 7 dollars par mois, ou 60 dollars pour un an. You Need a Budget ( www.youneedabudget.com) vous aide aussi à gérer vos revenus et dépenses, mais sous un angle différent. Après vous avoir invité à examiner chacune de vos dépenses, un système proactif vous apprend à fixer les priorités et à établir un planning. Les graphiques et les rapports rendent le tout plus facile à comprendre encore. You Need a Budget permet de fixer des objectifs, d'en suivre l'évolution et de partager les chiffres avec d'autres utilisateurs. Après un essai gratuit de 34 jours, l'application est disponible au prix de 11,99 dollars par mois, ou 84 dollars par an. Ses concepteurs promettent une économie de 600 dollars en moyenne au cours des deux premiers mois d'utilisation mais ils exagèrent sans doute un peu. Comme Goodbudget, You Need a Budget peut être téléchargée sur les appareils équipés du système iOS ou Android, ainsi que sur PC. Nous recommandons tout particulièrement Spendee ( www.spendee.com), dont nous aimons beaucoup l'interface. Il en existe une version gratuite ainsi que des versions Plus et Premium payantes. Elle est acceptée par tous les appareils courants. Nous évoquerons enfin Money Lover ( www.moneylover.me) et Moneon ( www.moneon.co), toutes deux gratuites. Si vous souhaitez pouvoir enregistrer, puis répartir des dépenses communes à plusieurs personnes, par exemple à l'occasion d'une sortie entre amis ou entre collègues, songez à Payconiq by Bancontact ( www.payconiq.be). Appuyez sur le bouton "Recevoir" et sélectionnez l'option "Partager la note", précisez le nombre de personnes avec qui vous souhaitez partager l'addition et adressez-leur une demande de paiement: elles pourront vous rembourser immédiatement. Tricount ( www.tricount.com) offre plus de possibilités encore. Cette appli gratuite permet à chaque participant d'encoder sa part de dépenses, et même d'ajouter une description ou une photo du ticket de caisse. A chaque dépense peut être associée une clé de répartition. De même, certains membres du groupe peuvent être exclus du calcul. Tricount annonce à tout moment les sommes dont chacun s'est d'ores et déjà acquitté et calcule ce dont chacun est redevable pour rétablir l'équilibre des dépenses. Elle est disponible sur smartphone comme pour PC. Splitwise ( www.splitwise.com), dont la version web est plus professionnelle encore que celle de Tricount, fonctionne selon le même principe et est disponible gratuitement, aussi bien sous iOS que sous Android. Ses créateurs ont conçu une appli de partage des notes de restaurant distincte et gratuite: Plates ( www.plates.splitwise.com) qui n'est toutefois utilisable qu'avec l'iPhone. Quant à PayPal ( www.paypal.com/be/webapps/mpp/mobile-apps), il offre aussi un outil de gestion des dépenses communes. Payconiq by Bancontact offre une fonction de centralisation des cartes de fidélité. Il suffit d'appuyer sur le bouton "Magasins" puis de cliquer sur "Cartes de fidélité" pour pouvoir scanner le code QR ou le code-barres ou introduire ce dernier manuellement. A la caisse, affichez la bonne carte, et le tour est joué. Les cartes les plus employées apparaissent en haut de l'écran. Utilisable sous iOS et Android, FidMe ( www.fidme.com) gère elle aussi les cartes de fidélité. Cette application gratuite d'origine américaine dotée d'une interface en français contient tout une liste de chaînes belges à laquelle il est possible d'ajouter d'autres commerces encore. Nous lui préférons toutefois Stocard ( www.stocardapp.com), téléchargeable gratuitement sur tout type de téléphone. A moins de vouloir organiser une sauvegarde des cartes dans le cloud, il n'est même pas nécessaire de créer de compte. Attention, Stocard met parfois quelques secondes à afficher la carte à la caisse. Plusieurs applications vous aident à organiser vos notes de frais. Le New York Times et Time Magazine avaient par le passé mis en avant Shoeboxed ( www.shoeboxed.com): il suffit de photographier le ticket ou la facture au moyen du smartphone pour que l'application en extraie une série de données, comme le montant, la date et la méthode de paiement. Shoeboxed a réussi haut la main les tests auxquels nous l'avons soumise, aussi bien sur iOS que sur Android. Toutes les informations sont clairement enregistrées ; vous n'avez plus qu'à générer la note de frais et à l'expédier par courriel au destinataire. Il ne s'agit toutefois pas d'un produit bon marché puisqu'il vous en coûtera 18 dollars par mois, à l'issue de la période d'essai de 30 jours. Moins onéreuse que Shoeboxed, Expensify ( www.expensify.com) fonctionne selon le même principe. Il est possible d'ajouter des commentaires aux tickets et factures ainsi photographiés et de classer les documents par catégorie. Expensify extrait elle aussi toutes les données pertinentes à partir des photos. Lors de nos tests, l'opération s'est avérée extrêmement longue mais comme elle se déroule à l'arrière-plan, elle n'empêche pas d'utiliser le smartphone pour d'autres choses. Les erreurs peuvent être rectifiées manuellement. L'appli permet également de ventiler une facture sur plusieurs jours ou entre plusieurs catégories, ce qui est d'autant plus pratique qu'elle admet plusieurs devises. Elle est disponible pour iOS, Android et le PC. Elle coûte 4,99 dollars par mois une fois les six semaines d'essai écoulées. Elle permet de scanner 25 factures par mois. D'autres formules, plus onéreuses, offrent davantage de possibilités encore.