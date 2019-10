Des banques socialement responsables: elles souhaitent attirer une clientèle de plus en plus amatrice de produits durables

Ilse De Witte Journaliste chez Trends Magazine

De nombreux établissements ont adhéré aux six Principes pour un secteur bancaire responsable, lancés l'an dernier par les Nations unies. Objectif : redorer leur blason et attirer une clientèle toujours plus friande de produits durables.

© Getty images

Qu'elles soient grandes ou petites, la plupart des banques belges adhèrent aux six Principes pour un secteur bancaire responsable lancé par les Nations unies, qui les invitent à intensifier, par le biais de leurs produits de crédit et d'investissement, leur empreinte positive sur la société.

