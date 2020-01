Pour les années à venir, les sélectionneurs de fonds privilégient les produits exposés globalement sur les marchés boursiers, ainsi que les fonds thématiques ou durables. Les fonds flexibles plus agressifs restent également appréciés.

L'arrivée des nouvelles réglementations (MiFID II) n'a clairement pas été favorable à l'essor de l'architecture ouverte sur le marché belge. La norme, pour les particuliers, consiste à se fier à son banquier, lequel propose une gamme de fonds maison qui ne sont que rarement les meilleurs disponibles sur le marché. Nous avons interrogé quelques banquiers qui ont adopté une approche différente, basée sur l'architecture ouverte, et qui disposent d'une équipe de sélection de fonds externes basée à Bruxelles.

Pour les prochaines années, la première grande catégorie de produits concerne les fonds exposés globalement sur les marchés boursiers, afin de pouvoir avoir une exposition large et diversifiée sur la classe d'actifs susceptible de dégager la meilleure performance à long terme, face à la faiblesse des taux obligataires. Le premier fonds recommandé est Fundsmith Equity Fund Sicav (code Isin : LU0690375182), un produit dont nous avions parlé il y a quelques mois lorsqu'il a fait son entrée dans le catalogue de MeDirect. " Nous proposons ce produit à nos clients depuis quelque temps déjà, indique Marie Charlotte Vasseur, spécialisée dans la sélection des fonds thématiques globaux chez Puilaetco Dewaay Private Bankers. La stratégie vise une exposition concentrée sur les valeurs de croissance au niveau mondial, avec une rentabilité élevée sur le capital employé. C'est l'exemple type d'une stratégie buy & hold (acheter et conserver) de long terme. " Le fonds est géré par le même gestionnaire depuis sa création, avec un historique de performances impressionnant et une notation cinq étoiles chez Morningstar. " C'est un produit que nous utilisons pour compléter une exposition plus large sur les marchés financiers, et il a démontré une capacité à résister lors des phases de volatilité de court terme. " Anh Nguyen, gestionnaire de fonds chez Nagelmackers, apprécie pour sa part Skagen Global (code Isin : NO0008004009), en raison notamment de son long historique de performances (+11% annualisé depuis 2001). " Cette stratégie va viser les entreprises sous-évaluées et peu populaires, avec une équipe de direction expérimentée et un faible endettement. " Le fonds sera fortement exposé sur les actions américaines (62% des actifs sous gestion), un marché sur lequel les fondamentaux restent favorables pour 2020, en investissant notamment sur des grandes capitalisations affichant une valorisation inférieure au reste du marché comme Microsoft. Enfin, Varenne Valeurs (code Isin : FR0007080155) est un produit investi dans les actions des pays développés et privilégié par Carlo Luigi Grabau (Leleux Funds Management & Partners). Le fonds consacre un pourcentage de ses investissements à des stratégies qui visent à protéger le portefeuille en cas de forte baisse, sans réduire pour autant le degré d'exposition du portefeuille aux marchés, avec un profil qui sera donc assez différent des autres produits exposés sur les marchés boursiers globaux. " Les marchés financiers ont repris de la vigueur, portés par les avancées sur le Brexit, par l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que par les mesures de relâchement des politiques monétaires. Pour le futur, les risques géopolitiques resteront source de volatilité. " Les approches thématiques et géographiques sont également privilégiées par de nombreux gestionnaires. Comgest Japan (code Isin : IE00BD1DJ122) fait ainsi partie de la sélection d'Anh Nguyen, en raison notamment de l'exposition de ce pays sur la baisse des tensions commerciales. " La valorisation du marché reste attractive et la croissance des résultats va être soutenue ", dit-il. En outre, la politique de soutien au marché boursier par la banque centrale japonaise devrait se poursuivre en 2020. " Le but du gestionnaire est de se concentrer sur une quarantaine de positions, en privilégiant les sociétés qui sont en mesure de dégager une croissance bénéficiaire solide, ce qui devrait se refléter en définitive dans les cours. " La stratégie va viser un mélange d'exportateurs et de groupes exposés sur l'économie domestique, en visant des thématiques comme le vieillissement de la population, la montée en puissance du mode de vie occidental ou l'automatisation. BlackRock World Healthscience (code Isin : LU0827889485) est recommandé par Marie Charlotte Vasseur (Puilaetco Dewaay Private Bankers), une stratégie défensive qui offre une certaine protection lors des phases de retournement du marché. Le secteur a réalisé une performance en retrait ces derniers mois et la valorisation est désormais en ligne avec sa moyenne historique. " Il reste toutefois une source d'innovation importante qui devrait soutenir les performances boursières des sociétés concernées, et nous apprécions ce produit grâce à son exposition diversifiée sur les big pharma, les instruments médicaux, les biotechs ou les sociétés spécialisées dans les technologies médicales. " Elle souligne également que le fonds dispose d'une équipe stable de qualité, qui permet un bon équilibre entre exposition à l'innovation défensive et création de valeur sur le long terme. Enfin, la dernière grande catégorie de fonds actions recommandée par les sélectionneurs reprend des produits durables, et notamment ABN Amro Parnassus US Sustainable Equities (code Isin : LU1481505755) qui a été choisi par Anh Nguyen. " Ce produit est géré par la boutique américaine Parnassus, qui dispose d'une équipe de gestion spécialisée sur l'investissement durable depuis 1998. La stratégie vise une bonne protection contre les mouvements de baisse grâce à un contrôle strict de la volatilité. " Ce trait de caractère a été confirmé en 2018, un exercice durant lequel le fonds a bien résisté au mouvement de vente. " Il est exposé sur des grandes tendances dans la technologie et l'industrie, comme le cloud, la logistique, le traitement des eaux et le recyclage", insiste Anh Nguyen. De son côté, Carlo Luigi Grabau (Leleux Funds Management & Partners) met en avant le fonds DPAM Invest B - Equities Europe Sustainable B Cap (code Isin : BE0940002729) " L'offre en matière de fonds socialement responsables est de plus en plus vaste et Degroof Petercam Asset Management a mis en place une gamme particulièrement bien encadrée avec une équipe expérimentée dédiée à l'investissement socialement responsable. " Il apprécie ce produit pour son approche concentrée sur des actions européennes à forte croissance, accompagnée d'une rentabilité élevée et d'un modèle commercial solide. " La sélection de titres est basée sur des critères de développement durable tels que certains critères éthiques, économiques, sociaux ou écologiques. "Le produit de DPAM a récemment fait partie de la première vague de fonds ayant reçu le label de durabilité sur le marché belge, au même titre que le prochain produit de notre liste qui se retrouve dans la sélection de Damien le Maire (Deutsche Bank) : Nordea 1 - Global Climate & Environment (Code Isin : LU0348926287). " Ce fonds connaissait déjà un fort succès commercial avant l'octroi du label et le potentiel d'appréciation reste largement intact au vu du besoin d'investir dans des sociétés qui seront en mesure d'apporter des solutions aux défis climatiques. " Le produit est géré par une équipe talentueuse qui connaît très bien les tendances en la matière. Les gestionnaires visent des thématiques attractives comme le développement des énergies renouvelables, l'augmentation de l'efficience énergétique, la gestion des déchets et le recyclage. En dehors des fonds investis en actions, les sélectionneurs mettent également en avant trois fonds mixtes, un positionné davantage sur le versement d'un rendement attractif et ponctuel, et deux ayant adopté des stratégies d'investissement basées sur les actions. Le premier d'entre eux est R-co Valor (code Isin : FR0011253624), un fonds flexible agressif proposé par le gestionnaire français Rothschild & Co Asset Management Europe, avec un gestionnaire réputé pour sa capacité à sélectionner des valeurs disposant d'un potentiel d'appréciation important. Avec une exposition sur les marchés boursiers qui descend rarement en dessous de 70%, ce produit est proche d'un fonds exposé globalement sur les marchés boursiers. " C'est pourquoi nous proposons à nos clients de pouvoir également investir sur la version plus équilibrée du fonds ", indique Damien le Maire (Deutsche Bank), à savoir le R-Co Valor Balanced (code Isin : FR0013367265) qui ne pourra être exposé qu'à maximum 55% sur les marchés boursiers, avec un profil de risque qui sera donc moins " extrême ". Un autre habitué des colonnes de la section fonds est Flossbach von Storch Multiple Opportunities (code Isin : LU1716946808 ), le seul produit recommandé par deux sélectionneurs dans notre liste. Vincent Vandorpe, spécialisé dans les fonds mixtes chez Puilaetco Dewaay Private Bankers, apprécie la capacité de l'équipe de gestion pour dégager de la performance tout en évitant les fautes, avec une exposition sur les marchés boursiers qui reste élevée. Le portefeuille va viser une exposition concentrée (une cinquantaine de lignes) sur des sociétés de qualité (Nestlé, Unilever, Johnson & Johnson), en n'hésitant à s'exposer sur certaines valeurs technologiques (Facebook, Alibaba, Alphabet) tout en évitant certains secteurs (valeurs financières et cycliques). Le fonds est également dans la liste d'Anh Nguyen. Cette stratégie permet de réduire le risque pris au niveau du portefeuille, avec également une exposition sur l'or en guise de protection. " Nous restons positifs sur le métal jaune, et être exposé sur cette classe d'actifs sera toujours bénéfique pour le profil de risque du portefeuille. " Un avis partagé par Vincent Vandorpe, qui indique que " l'exposition sur les mines d'or constitue un atout à nos yeux ".Enfin, JP Morgan Global Income (code Isin : LU0395794307) est une solution attractive, car elle vise à distribuer annuellement un rendement aux investisseurs tournant autour de 4%, un montant qui sera distribué chaque trimestre en rognant éventuellement le capital. " Il s'agit d'une solution intéressante dans un contexte où les taux sont appelés à rester faibles, souligne Damien le Maire, head of funds selection and management chez Deutsche Bank, et à condition d'avoir un horizon d'investissement suffisamment long afin d'avoir une bonne probabilité de dégager une performance positive sur son capital. ". Les gestionnaires auront l'opportunité d'aller rechercher du rendement dans une large gamme d'actifs financiers (actions, obligations, immobilier coté, etc). " C'est un produit qui peut également être utilisé au-delà de 65 ans, une époque de la vie où les clients ont souvent tendance à rester trop passifs avec leur épargne. ". Les fonds obligataires sont aujourd'hui assez peu privilégiés par les sélectionneurs de fonds, à l'exception de quelques-uns. Vincent Vandorpe recommande ainsi Jupiter Dynamic Bond (code Isin : LU0895805017), géré sur base d'une vision macroéconomique prudente. " Le gestionnaire fut un des premiers à identifier le risque d'un essoufflement économique, et il reste convaincu que l'économie mondiale est sur la voie d'un ralentissement prononcé. " Ces dernières années, il a ainsi réduit progressivement son exposition sur les obligations à haut rendement, de 70% à 20% des actifs sous gestion, tandis que l'exposition sur la dette gouvernementale américaine ou australienne a grimpé jusqu'à 50% des encours. Le fonds ne prend pas de risque sur les taux de change (avec une couverture systématique du risque), et affiche donc une volatilité de seulement 2,7%. Sur la partie obligataire, Anh Nguyen apprécie les attraits thématiques du NN Green Bonds (code Isin : LU1586216068), un produit qui vise les obligations émises par les gouvernements et les entreprises en vue de financer des projets durables et la transition énergétique. " Il y a une obligation de reporting, ce qui permet d'être confiant quant à l'utilisation des fonds confiés aux émetteurs." Le produit géré par NN Investment Partners est aujourd'hui un des plus gros de sa catégorie, avec des actifs sous gestion qui dépassent 1 milliard d'euros. " Les rendements deviennent plus intéressants, les obligations d'entreprise représentant désormais 45% des actifs sous gestion avec des noms tels qu'EDF, SNCF, Enel, Nordea ou ABN Amro. " Dans l'univers obligataire, Carlo Luigi Grabau a retenu pour sa part le fonds Threadneedle European Social Bond (code Isin : LU1589837613), qui adopte une stratégie d'investissement dans l'univers du crédit européen en visant l'impact sociétal. " Le fonds est investi dans des obligations émises par les entreprises, les gouvernements ou des organisations bénévoles qui s'engagent socialement dans des activités liées au développement durable. Ce gestionnaire de portefeuille recherche activement des obligations combinant des avantages sociaux évidents avec des attributs financiers solides. " Frédéric Dineur Les approches thématiques et géographiques sont également privilégiées par de nombreux gestionnaires.