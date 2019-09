Devenir millionnaire avec la stratégie du paresseux: les conseils d'Einstein et Buffett pour vos investissements

Cédric Boitte Expert

Les taux bas et les inégalités sont les thèmes les plus commentés dans l'actualité financière ces dernières années. Dans "Millionnaire avec la stratégie du paresseux", l'auteur allemand Christopher Klein montre que les deux sont liés. Mais il donne surtout les clés pour profiter sereinement du système économique actuel, rappelant les vertus des intérêts composés et la meilleure manière d'utiliser ces derniers.

© GETTY IMAGES

L'épargne ne rapporte plus rien. Pire, elle perd même de la valeur sous l'effet de l'inflation. Un phénomène que décrivait déjà le célèbre économiste John Maynard Keynes il y a un siècle dans Les conséquences économiques de la paix, ouvrage rédigé après qu'il eut quitté les négociations du Traité de Versailles. " Par une inflation constante, les gouvernements peuvent à l'insu de tous confisquer secrètement une part importante de la richesse de leurs citoyens. "

