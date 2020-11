Lancée en 2016, la plateforme de crowdlending Ecco Nova se consacre au financement de projets dans les énergies renouvelables et l'immobilier durable. Elle a d'ores et déjà permis de lever, auprès de petits investisseurs, plus de 17 millions d'euros au profit d'une trentaine de projets respectant des critères tant financiers que de soutenabilité.

Comme nombre de ses pairs, Ecco Nova était jusqu'à présent surtout active dans le financement de dettes dites juniors, ces prêts les moins sécurisés que les établissements bancaires ne voient généralement pas d'un très bon oeil. Elle veut désormais aller plus loin en proposant Ecco Nova Finance, véritable solution de rechange à la piste bancaire, la grande différence étant que le porteur de projet pourra désormais donner des garanties supplémentaires (biens immobiliers, parts sociales, etc.). La plateforme ne se concentrera par conséquent plus exclusivement sur les prêts juniors. Or, qui dit garanties et moindre risque, dit évidemment taux réduit. Ecco Nova évoque un rendement de 3,5%, contre une moyenne de 5% proposée actuellement. Les investisseurs/banquiers pourront toutefois continuer à choisir les projets qu'ils souhaiteront financer: le véhicule d'investissement Ecco Nova Finance rassemble en effet les contributions des investisseurs et les mécanismes de garantie dans un compartiment distinct pour chaque projet. Stratégiquement, l'entreprise de financement participatif liégeoise veut se muer en un véritable guichet unique pour les porteurs de projets durables. Elle compte accélérer de la sorte son développement et vise à lever pas moins de 4 millions d'euros cette année encore. En commençant, fin novembre, par des projets dans l'immobilier durable et l'éolien.