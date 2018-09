Faut-il délaisser les valeurs de croissance américaines?

Investir sur les valeurs technologiques américaines s'est avéré être la stratégie gagnante sur les cinq dernières années, avec l'émergence de nouveaux géants mondiaux disposant d'une situation de quasi-monopole. Dans leur ombre, les stratégies value sont restées nettement en retrait, même si la plupart des grands fonds value exposés en actions américaines ont affiché une performance annualisée supérieure à 10 %. Pour rappel, un gestionnaire value va s'exposer sur des valeurs affichant des décotes très importantes par rapport au reste du marché et pour lesquelles les gestionnaires sont convaincus que cette décote n'est pas justifiée sur le long terme.

